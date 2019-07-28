Какой новый автомобиль купить до 1 миллиона рублей?

Многие неопределенно долгое время копят на новый автомобиль и понимают, что лучше брать его в кредит, так как обесценивание накопленных денег отдаляет мечту от работающего человека все дальше и дальше. В данной заметке мы предлагаем рассмотреть, какой автомобиль можно купить в России по цене до 1 миллиона рублей в 2019 году.

Предлагаем рассмотреть наиболее продаваемые автомобили по итогам прошлого и текущего года. В лидерах продукция АвтоВАЗа. Наиболее интересной моделью большинство автолюбителей считает модель Лада веста св (Lada Vesta SW). Модель отличается увеличенным до 178 мм дорожным просветом, кузовом типа универсал с вместимостью от 480 до 825 литров. Модель оснащается двигателем объемом 1,6 литра мощностью от 106 до 122 л.с. При этом он готов работать на отечественном топливе с октановым числом не менее 92. Купить Лада веста св можно по цене от 681 900 рублей, а максимальная комплектация обойдется в 853 900 рублей. Некоторые автосалоны в регионах предлагают скидки по различным акциям. Например, автосалон Юг-Авто г. Краснодар при соблюдении условий всех акций готов отдать новый автомобиль Lada Vesta SW по цене от 595 710 рублей.

Совсем по иной ценовой категории продаются автомобили корейских производителей - KIA и Hyandai. Популярный KIA RIO X-line с меньшим дорожным просветом и багажником обойдется уже по цене от 884 900 рублей с максимальным ценником 1 134 900 рублей. Многие отдают предпочтение корейским автомобилям из-за их более высокой надежности по сравнению с продукцией АвтоВАЗа. Если же сравнить цены, то окажется, что "бомж комплектация" KIA RIO X-line оказывается дороже топовой комплектации Lada Vesta SW, следовательно, вы просто платите за более высокое качество прямо в автосалоне. Да, возможно, запасные части KIA и Hyandai ездят дольше, но они и стоят дороже, чем для автомобиля Lada Vesta SW.

Вот так и получается, что за 1 миллион рублей в 2019 году можно купить либо отечественный новый автомобиль, либо выбирать "кота в мешке" на вторичном рынке.