Калифорнийский стартап Astrolab представил космический вездеход FLEX

Стартап из Лос-Анджелеса Astrolab, представил в четверг полномасштабный рабочий прототип лунохода нового поколения, который так же быстр, как старый «лунный багги» НАСА.

Руководители Astrolab говорят, что четырехколесный марсоход FLEX размером с автомобиль предназначен для использования в программе NASA Artemis, направленной на возвращение людей на Луну уже в 2025 году и создание долговременной лунной колонии в качестве предшественника отправки астронавтов на Марс. В отличие от лунных багги эпохи Аполлона 1970-х годов или роботизированных марсоходов нынешнего поколения, предназначенных для специализированных задач и экспериментов, FLEX спроектирован как универсальное транспортное средство, которым могут управлять астронавты как лично так и с помощью дистанционного управления. Компания заявляет, что вездеход построен на основе модульной системы полезной нагрузки, вдохновленной обычными контейнерными перевозками, FLEX достаточно универсален, чтобы его можно было использовать для разведки, доставки грузов, строительства площадок и других логистических работ на Луне.