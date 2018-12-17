Калифорния полностью перейдет на экологический транспорт к 2040 году

Калифорния хочет полностью отказаться от выхлопного топлива, полностью перейти на электрические и водородные автобусы на топливных элементах.

Совет по воздушным ресурсам штата проголосовал за требование, чтобы все автобусы с выхлопами были убраны с дорог города к 2040 году. Переход начнется всерьез в 2029 году, когда Калифорния потребует, чтобы все новые автобусы отказались от ископаемого топлива. Как и в случае с автомобилями, сторонники ставят на то, что электрические и водородные автобусы на топливных элементах станут достаточно эффективными чтобы полностью заменить их обычные аналоги.