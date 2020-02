Камера Canon EOS M5 Mark II получит защиту от воды и пыли

Сетевые источники сообщили о том, что компания Canon готовит компактную беззеркальную камеру EOS M5 Mark II и три новых объектива для неё: EF-M 52mm F/2.0 со стабилизатором, EF-M 100-300mm f/5.6-8 IS STM и Canon EF-M 18-45mm f/2-4 IS STM. Утверждается, что камеру EOS M5 Mark II оснастят защитой от пыли и влаги, матрицей разрешением 32,5 Мп, как в EOS M6 Mark II и матричную стабилизацию IBIS. Если верить источнику, EOS M5 Mark II и объектив EF-M 52mm F/2.0 IS STM будут выпущены в октябре этого года. Также в сети появился гибридный затвор камеры, который может найти применение в одной из грядущих камер.