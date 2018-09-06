Камера Canon EOS R получила поворотный 3,2-дюймовый дисплей с поддержкой сенсорного управления

Представлена полнокадровая камера Canon EOS R для профессиональной съемки. Аппарат оснащен КМОП-сенсором с 30 млн эффективных пикселей, 3,2-дюймовым дисплеем с поддержкой сенсорного управления и электронным видоискателем со 100-процентным покрытием кадра. Новинка может делать видеозапись в формате 4К (3840 на 2160 точек) со скоростью 30 или 24 кадра в секунду. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1 LE. Продажи новинки ожидаются в октябре по цене 2300 долларов.