Камера Canon EOS R3 получит 24-Мп матрицу

Сетевые источники поделились новыми подробностями о беззеркальной камере Canon EOS R3, которая еще не была представлена официально. Если ранее камере приписывали 45 или 30- Мп датчик изображения, то теперь источник сообщает о 24-Мп матрице. Данная информация лишь подтверждает утверждения, что перед нами репортажная камера с продвинутыми возможностями видеозаписи.

Ранее камере прочили систему стабилизации изображения с эффективностью в 8 ступеней экспозиции при использовании стабилизированного объектива, систему автофокуса Dual Pixel AF нового поколения с выбором точки фокусировки взглядом, возможностью работы автофокуса при экспозиции до -7EV, серийную съемку 30 к/с, возможность записывать видео в RAW, поддержку Canon Log3 и передискретизации 4K, слоты для карт памяти CFExpress, батарею Canon LP-E19, откидной сенсорный экран, поддержку Wi-Fi 802.11ac и новый горячий башмак.