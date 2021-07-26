Камера Canon EOS R3 получит 24-Мп матрицу

Сетевые источники поделились новыми подробностями о беззеркальной камере Canon EOS R3, которая еще не была представлена официально. Если ранее камере приписывали 45 или 30- Мп датчик изображения, то теперь источник сообщает о 24-Мп матрице. Данная информация лишь подтверждает утверждения, что перед нами репортажная камера с продвинутыми возможностями видеозаписи.

Ранее камере прочили систему стабилизации изображения с эффективностью в 8 ступеней экспозиции при использовании стабилизированного объектива, систему автофокуса Dual Pixel AF нового поколения с выбором точки фокусировки взглядом, возможностью работы автофокуса при экспозиции до -7EV, серийную съемку 30 к/с, возможность записывать видео в RAW, поддержку Canon Log3 и передискретизации 4K, слоты для карт памяти CFExpress, батарею Canon LP-E19, откидной сенсорный экран, поддержку Wi-Fi 802.11ac и новый горячий башмак.
Комментарии и отзывы Canon EOS R3
Объектив Laowa 100mm f/2.8 2X Ultra Macr...
Компания Venus Optics выпустила новую версию объектива Laowa 100mm F2.8 Ultra Macro APO, которая оснащает...
Релиз камеры Nikon Z30 отложен ...
Сетевые источники сообщили о том, что компания Nikon отложила выход камеры Z30 с июня на четвертый кварта...
Объектив Leica Vario-Elmarit-SL 24-70mm ...
Компания Leica пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Vario-Elmarit-SL 24-70mm F/2.8 ASPH...
Объектив Canon RF 14-35mm F4L IS USM оце...
Компания Canon пополнила ассортимент полнокадровых объктивов для беззеркальных камер моделью Canon RF 14-...
Представлен объектив 7Artisans 10mm f/2....
Компания 7Artisans пополнила ассортимент сверхширокоугольных объективов моделью 10mm f/2.8, которая предн...
Объектив Yongnuo YN85mm F/1.8 DF DSM оце...
Компания Yongnuo пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью YN85mm F1.8R DF DSM, который пред...
Дрон DJI Mini SE будет стоить 300 доллар...
Американский магазин Walmart раскрыл подробности о дроне DJI Mini SE, который должен стать самой доступно...
Камера Panasonic GH5 II оценена в $1700...
Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер системы Micro Four Thirds моделью Lumix GH5I...
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Лучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D KitЛучший фотоаппарат Canon. Canon EOS 2000D Kit
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)Лучшая экшн камера. GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor