Камера Canon EOS R5 появилась в российской продаже

Компания Canon выпустила в российскую продажу полнокадровую беззеркальную камеру EOS R5, рекомендованная цена которой составляет 365 999 рублей. При этом в некоторых магазинах новинку уже можно найти по более низкой цене.

Напомним, что Canon EOS R5 характеризуется возможностью записывать видео в разрешении 8K, новым 45-Мп датчиком изображения, процессором DIGIC X, электронным видоискателем с увеличением 0,76x и разрешением 5,76 Мп, подвижным экраном 2,1 Мп, разъемом USB Type-C с портом USB 3.2 Gen2, слотами CFexpress и SD, системой автофокусировки Dial Pixel AF с 1053 точками, серийной съемкой 20 к/с с электронным затвором и 12 к/с с механическим, форматом HEIF с 10-битным представлением цвета, записью видео в 8K с кадровой частотой 30 к/с в RAW или H.265, в 4K с 120 к/с, 10-битным представлением и цветовой субдискретизацией 4: 2: 2, C-Log и HDR PQ, а также аккумулятором с автономностью до 320 кадров.
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