Камера Canon EOS R5 получила обновление прошивки

Компания Canon выпустила прошивку под номером 1.1 для своей топовой полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R5. Обновление призвано исправить баги и, что самое главное, улучшить функцию определения температуры и контроля времени съемки при записи видео. Решает ли апдейт полностью проблему с перегревом, пока не сообщается.

Напомним, что Canon EOS R5 характеризуется возможностью записывать видео в разрешении 8K, новым 45-Мп датчиком изображения, процессором DIGIC X, электронным видоискателем с увеличением 0,76x и разрешением 5,76 Мп, подвижным экраном 2,1 Мп, разъемом USB Type-C с портом USB 3.2 Gen2, слотами CFexpress и SD, системой автофокусировки Dial Pixel AF с 1053 точками, серийной съемкой 20 к/с с электронным затвором и 12 к/с с механическим, форматом HEIF с 10-битным представлением цвета, записью видео в 8K с кадровой частотой 30 к/с в RAW или H.265, в 4K с 120 к/с, 10-битным представлением и цветовой субдискретизацией 4: 2: 2, C-Log и HDR PQ, а также аккумулятором с автономностью до 320 кадров.