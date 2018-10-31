Камера Canon PowerShot G7 X Mark III сможет записывать 4K-видео

Первое поколение компактной камеры Canon PowerShot G7 X вышло в сентябре 2014 года, а уже в феврале 2016 года была представлена PowerShot G7 X Mark II. Сегодня в сети появилась первая информация о третьем поколении, которое, если верить источнику, будет представлено в начале января на выставке CES 2019. То есть, почти через три года после выхода предшественника. Утверждается, что на этот раз камера будет ориентирована на видеосъемку, а потому нас ждет новый датчик, более эргономичный корпус, новый объектив с увеличенным диапазоном ЭФР и, разумеется, возможность записывать видео в разрешении 4K.