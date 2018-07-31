Камера Canon PowerShot SX740 HS может снимать видео в 4K

Компания Canon пополнила ассортимент компактных камер моделью PowerShot SX740 HS, первая информация о которой появилась на прошлой неделе. Новинка характеризуется CMOS-датчиком с обратной засветкой формата 1/2,3 дюйма (6,17:4,55 мм) и разрешением 20,3 Мп, объективом с диапазоном эквивалентных фокусных расстояний 24-960 мм (40-кратный зум), максимальной диафрагмой F/3,3-F/6,9 и оптическим стабилизатором, процессором Digic 8, светочувствительностью ISO 100-3200, выдержкой от 1/3200 до 15 с, коррекцией экспозиции в диапазоне ±3 EV, серийной съемкой со скоростью до 10 к/с и съемкой видео в разрешении 4К при 30 кадрах в секунду.

Также отметим трехдюймовый дисплей, встроенную вспышку, беспроводные модули Wi-Fi и Bluetooth, поддержку карт памяти SD/SDHC/SDXC, а также аккумулятор, заряда которого хватает на 265 снимков. Габариты камеры равны 110,1:63,8:39,9 мм, масса – 299 г. Canon PowerShot SX740 HS появится в продаже в конце августа по цене 400 долларов.