Камера Fujifilm X-S20 готова к выхода

Сетевые источники сообщают о регистрации двух новых камер Fujifilm, которые могут быть представлены уже 24 мая на мероприятии X Summit 2023. По данным источника, речь идет о камере Fujifilm X-S20. Фотоаппарату приписывают наличие 26,1-Мп сенсора APS-C X-Trans BSI CMOS 4, процессора X-Processor 5, 5-осевой матричной стабилизации, запись видео DCI/UHD 4K с 60 к/с и Full HD с 240 к/с, 425-точечной системы автофокусировки, OLED-видоискателя с разрешением 2.36 Мп, 3-дюймового сенсорного дисплея с разрешением 1 Мп, а также поддержки Bluetooth и Wi-Fi.

Что до второй камеры, то это может быть среднеформатная Fujifilm GFX 50R II. Предполагается, что за счет небольшой цены её можно будет рассматривать как конкурента даже для полнокадровых камер.