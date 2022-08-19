Камера Leica D-Lux 7 «A Bathing Ape x Stash» оценена в $2320

Компания Leica представила новую версию камеры D-Lux 7, которая получила название «A Bathing Ape x Stash». Новинка создавалась в партнерстве с брендом BAPE и американским граффити-художником STASH. Цена данной версии составляет 2320 долларов. Для сравнения, обычное издание стоит 1585 долларов.

Напомним, что сама камера характеризуется зум-объективом Leica DC Vario-Summilux 10,9–34 мм f/1,7–2,8 ASPH (24–75 мм в 35-мм эквиваленте), датчиком изображения формата 4/3 дюймов с разрешением 17 Мп, сенсорным дисплеем, поддержкой беспроводной связи Bluetooth и приложения Leica Fotos.

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