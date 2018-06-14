Камера Leica M10 Edition Zagato появилась на фото

В сети появилась первое изображение камеры Leica M10 Edition Zagato, которая вместе с другими новинками Leica будет представлена на открытия комплекса Leitz Park в Вецларе, где расположена штаб-квартира компании. Открытие Leitz Park состоится 17 июня. Одной из подтвержденных новинок станет камера Leica C-Lux. Судя по утекшим фото, новинка получит объектив-трансфокатор Leica DC Vario-Elmar 1:3.3–6.4/8.8–132 ASPH. Такой же объектив используется в недавно выпущенной камере Panasonic Lumix DC-ZS200. Предполагается, что Leica C-Lux будет почти полной копией модели Panasonic. Она оснащается 1-дюймовым CMOS-датчиком с разрешением 20,1 Мп, системой стабилизации изображения, трехдюймовым дисплеем, электронным видоискателем, интерфейсами Wi-Fi, Bluetooth, HDMI и USB, микрофоном, громкоговорителем и слотом SD.