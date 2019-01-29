Камера Leica M10-P Safari не выйдет в комплекте с объективом

В сети появились свежие подробности о камере Leica M10-P Safari, которая будет отличаться от стандартной модели лишь внешним оформлением. Она выйдет тиражом всего в 1500 штук. Таким же ограниченным тиражам будет выпущен объектив Leica Summicron-M 50mm f/2 ASPH в соответствующем оформлении. При этом, как сообщает источник, камера Leica M10-P Safari (#20015) и выполненный в том же стиле объектив Leica Summicron-M 50mm f/2 ASPH (#11824) будут продаваться отдельно. Камера обойдется в 7800 евро, а объектив – 2500 евро. Официальный анонс запланирован на 31 января.