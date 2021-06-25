Камера Leica M10-R Black Paint Limited Edition оценена в $9295

Как и ожидалось, сегодня компания Leica представила новую версию камеры Leica M10-R, которая получила название Black Paint Limited Edition. Новинка отличается от стандартной модели глянцевым покрытием корпуса в черной расцветке и ценой – 9295 долларов против 8995 долларов. Всего будет выпущено 2000 камер Leica M10-R Black Paint Limited Edition.

Новинка оснащается байонетом Leica M, датчиком для 6-битного кодирования, 40,89-МП КМОП матрицей, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 50 000, тихим затвором, как в M10-P, видоискателем, отделённым от объектива, возможностью снимать в формате DNG с 14-битным представлением и сжатием без потерь, а также буфером памяти 2 ГБ.

Комментарии и отзывы Leica M10-R Black Paint Limited Edition
Представлен ноутбук Samsung Galaxy Book ...
Компания Samsung пополнила ассортимент ноутбуков моделью Galaxy Book Odyssey, которая появится в продаже ...
Планшет Samsung Galaxy Tab S7 FE...
В базе данных консоли Google обнаружились сведения о планшетах Samsung с модельными номерами SM-T737 и SM...
Subnautica: Below Zero выйдет 14 мая 202...
Subnautica: Below Zero - это подводное приключение в инопланетном океаническом мире. Игра разработана сту...
HTC Vivecon 2021 запланирован на май...
HTC Vive - линейка VR-оборудования тайваньской компании. Ожидается, что компания анонсирует новые продукт...
Обзор Harper ABX-235. Прокачай телевизо...
Сегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличное решение для того, чтобы прокачать обычный телев...
Apple планирует выпустить новые iMac...
На просторах интернета на протяжении достаточно длительного периода времени ходит информация о том, что к...
Xiaomi Mi 11 Ultra выходит за пределы Ки...
Компания Xiaomi объявила о том, что международная версия топового смартфона Mi 11 Ultra появится в продаж...
Обзор HYUNDAI HYMC-1611. Мультиварка с 1...
Тестируемая сегодня мультиварка HYUNDAI HYMC-1611 поддерживает 15 автоматических программ и оснащен чашей...
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor