Камера Leica M10-R Black Paint Limited Edition оценена в $9295

Как и ожидалось, сегодня компания Leica представила новую версию камеры Leica M10-R, которая получила название Black Paint Limited Edition. Новинка отличается от стандартной модели глянцевым покрытием корпуса в черной расцветке и ценой – 9295 долларов против 8995 долларов. Всего будет выпущено 2000 камер Leica M10-R Black Paint Limited Edition.

Новинка оснащается байонетом Leica M, датчиком для 6-битного кодирования, 40,89-МП КМОП матрицей, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 50 000, тихим затвором, как в M10-P, видоискателем, отделённым от объектива, возможностью снимать в формате DNG с 14-битным представлением и сжатием без потерь, а также буфером памяти 2 ГБ.