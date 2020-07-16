Камера Leica M10-R оценена в 600 тысяч рублей

Компания Leica представила дальномерную полнокадровую камеру M10-R, первые слухи о которой появились еще несколько недель назад. Итак, новинку оснастили 40-Мп сенсором как в M10 Monochrom и тихим затвором, как в M10-P, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 50000, максимальным временем экспозиции в 16 минут, видоискателем, отделённым от объектива, возможностью снимать в формате DNG с 14-битным представлением и сжатием без потерь, буфером памяти 2 ГБ. По словам производителя, камера отлично работает и со старыми, и с новыми объективами, однако новые линзы, вроде APO-Summicron-M 50 мм f/2 ASPH, способны лучше раскрыть возможности устройства. Leica M10 Monochrom появится в продаже 20 июля по цене в 599 250 рублей.