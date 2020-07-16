Камера Leica M10-R оценена в 600 тысяч рублей

Компания Leica представила дальномерную полнокадровую камеру M10-R, первые слухи о которой появились еще несколько недель назад. Итак, новинку оснастили 40-Мп сенсором как в M10 Monochrom и тихим затвором, как в M10-P, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 50000, максимальным временем экспозиции в 16 минут, видоискателем, отделённым от объектива, возможностью снимать в формате DNG с 14-битным представлением и сжатием без потерь, буфером памяти 2 ГБ. По словам производителя, камера отлично работает и со старыми, и с новыми объективами, однако новые линзы, вроде APO-Summicron-M 50 мм f/2 ASPH, способны лучше раскрыть возможности устройства. Leica M10 Monochrom появится в продаже 20 июля по цене в 599 250 рублей.

Комментарии и отзывы Leica M10-R
Обзоры:
Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6Лучший фотоаппарат для путешествий. Olympus Tough TG-6
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Новости:
В сеть утекли характеристики камеры Canon EOS R6

Сетевые источники рассекретили подробные характеристики полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R6, ...
Новое сверхширокое дополнение к серии объективов G Master от Sony

Sony анонсировала дополнение к своей линейке полнокадровых объективов с FE 12-24mm F2.8 GM моделью SEL122...
Объектив Fujinon GF30mm F/3.5 R WR оценен в 140 тысяч рублей

Компания Fujifilm пополнила ассортимент широкоугольных объективов для среднеформатных беззеркальных камер...
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и AndroidОбзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android
Лучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T REDЛучшая СЖО. Deepcool GAMMAXX L240T RED
Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313Обзор карты захвата от AVERMEDIA Live Gamer MINI GC311 и WEB-камеры Live Streamer CAM 313
Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией Обзор Seasonic FOCUS Plus Gold 550W. Тихий блок питания с 10-летней гарантией
Преимущество промышленных светильников...
Преимущество промышленных светильниковЛюбой руководитель старается организовать для своих подчиненных идеальное рабочее место. Особенно важн...
Valve продемонстрировала игру Artifact 2...
Valve продемонстрировала игру Artifact 2Компания Valve продемонстрировала видео под названием Artifact Beta 2.0. Видео показывает новый игровой п...
Представлен объектив HD Pentax-D FA* 85m...
Представлен объектив HD Pentax-D FA* 85mКомпания Ricoh Imaging пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью HD Pentax-D FA* 85mm F1.4ED...
Появились первые изображения смартфона S...
Появились первые изображения смартфона SЛинейку смартфонов Galaxy Note 20 компании Samsung покажут в конце августа на онлайн-мероприятии Samsung ...
Biostar представила материнскую плату Ra...
Biostar представила материнскую плату RaКомпания Biostar представила несколько вариантов материнских плат нового чипсета Z490. Плата Racing Z490G...
Новые беспроводные наушники Razer Opus с...
Новые беспроводные наушники Razer Opus сRazer анонсировал новую пару беспроводных Bluetooth-наушников Opus по цене $ 200. Opus оснащены двумя 40-...
Обновление улучшило работу камеры в Sams...
Обновление улучшило работу камеры в SamsКомпания Samsung выпустила обновление для своего бестселлера Galaxy A51, которое добавляет несколько новы...
Представлен 7-дюймовый смартфон Tecno Sp...
Представлен 7-дюймовый смартфон Tecno SpКомпания Tecno пополнила ассортимент смартфонов-долгожителей моделью Tecno Spark Power 2, которая оценена...
Cooler Master представила водяное охлажд...
Cooler Master представила водяное охлаждCooler Master Masterliquid ML240L V2 RGB является обновленной версией предшественника. Компания провела р...
В сети появились первые скриншоты компью...
В сети появились первые скриншоты компьюИзначально Halo 3 не планировалась выпуску на компьютере, он оставалась долгое время эксклюзивной для кон...
OnePlus 5 и OnePlus 5T наконец-то получа...
OnePlus 5 и OnePlus 5T наконец-то получаВыпущенные в 2017 году смартфоны OnePlus 5 и 5Т начинают получать обновление Android 10. Свежая прошивка ...
Объявлены подробности пятого сезона Apex...
Объявлены подробности пятого сезона ApexНовый сезоне Apex Legends получил название Fortune's Favor. До его запуска осталось меньше двух недель. Н...
Обзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часыОбзор Jet Sport SW-4C. Недорогие умные часы
Обзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкойОбзор REDMOND RK-G161. Недорогой электрический чайник с подсветкой
Обзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышкаОбзор Razer Viper Mini (RZ01-03250100-R3M1). Легкая игровая мышка
Обзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковинуОбзор Candy Aqua 2D1040-07. Лучшая стиральная машина под раковину
Обзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушникиОбзор JBL Quantum 200. Универсальные игровые наушники
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor