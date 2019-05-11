Камера Leica MP «John Botte» по стартовой цене 60 000 евро

Фотокамера Leica MP «John Botte» будет выставлена на предстоящем аукционе Leitz Photographica. Стартовая цена — 60 000 евро.

Камера принадлежала фотографу Джону Ботте, который известен своими фотографиями теракта 11 сентября. Как бывший офицер полиции, Ботте имел возможность находится на месте трагедии 11 сентября 2001 года. Ему принадлежат почти все известные изображения этого происшествия.

Работа над графировкой камеры по проекту самого Ботте заняла целых два года. Позже мастер сказал фотографу, что он никогда не выполнит такую же работу снова. Это сделает заказ Leica действительно уникальным произведением с точки зрения художественного, эстетического и репортажного наследия. После того, как корпус был закончен, камера провела большую часть своего существования в Leica Store в Майами.