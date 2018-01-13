Камера Lenovo Mirage Camera with Daydream позволит записывать 3D-видеоматериалы с разрешением 4K

Представлена камера Lenovo Mirage Camera with Daydream для 3D-съёмки в лаконичном корпусе белого цвета. В основе устройства ляжет процессор Qualcomm Snapdragon 626, 2 Гбайт оперативная память, а также флеш-модуль вместимостью 16 Гбайт с возможностью расширения за счёт карты microSD. Новинка позволяет записывать 3D-видеоматериалы с разрешением 4K. Во фронтальной части располагаются два модуля с 13-мегапиксельным сенсором, а также обеспечивается угол обзора в 180 градусов. Старт продаж модели Lenovo Mirage Camera ожидается весной этого года по цене 300 долларов США.