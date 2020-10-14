Камера Nikon Z 6II оценена в 2000 долларов

Компания Nikon выпустила полнокадровую беззеркальную камеру Z 6II, которая, помимо прочего, получила улучшения в виде второго слота для карт памяти и в несколько раза увеличенного буфера. Также отметим улучшенную систему автофокусировки, распознавание глаз и лица в кадре при записи видео, датчик CMOS разрешением 24,5 Мп, диапазон ISO 100-51200, систему стабилизации, возможность записывать видео в разрешении 4K UHD при 30 к/с, профилем N-Log с 10-разрядным представлением и HDR с профилем HLG при записи на внешний рекордер, скорость серийной съемки до 14 к/с (до 124 снимков в 12-разрядном формате RAW), двумя процессорами EXPEED 6, слот для карт памяти SD UHS-II и слот для карт XQD или CFexpress (Type B), 3,2-дюймовый OLED-видоискатель с разрешением 3,69 млн пикселей, откидной 3,2-дюймовый экран на 2,1 млн точек, батарею EN-EL15c, размеры корпуса 134:100,5:69,5 мм и массу 615 г. Цена Z 6II составляет 2000 долларов.

Комментарии и отзывы Nikon Z 6II
Обзоры:
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Новости:
Sony A7C новая сверхкомпактная беззеркальная камера с разрешением 24 МП

Sony анонсировала новую компактную полнокадровую камеру под названием A7C. ...
Беззеркальная камера Zeiss ZX1 на операционной системе Android

Zeiss ZX1 это высококачественная камера, работающая под управлением операционной системы Android. ...
Камера Nikon Z 6II оценена в 2000 долларов

Компания Nikon выпустила полнокадровую беззеркальную камеру Z 6II, которая, помимо прочего, получила улуч...
Обзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофономОбзор Razer BlackShark V2 X (RZ04-03240100-R3M1). Игровые наушники с кардиоидным микрофоном
Обзор сборника Super Mario 3D All Stars. Классика трехмерного платформинга вышла на Nintendo SwitcherОбзор сборника Super Mario 3D All Stars. Классика трехмерного платформинга вышла на Nintendo Switcher
Обзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камеройОбзор Motorola Moto G9 Play 64GB Dual Sim. Недорогой смартфон с NFC и 48 Мп камерой
Лучшие TWS наушники. HUAWEI FreeBuds LiteЛучшие TWS наушники. HUAWEI FreeBuds Lite
Обзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкойОбзор GoPro HERO9 Black Edition (CHDHX-901-RW). Экшн-камера с 5К-съемкой
Опубликованы конфигурации смартфонов Xia...
Опубликованы конфигурации смартфонов Xia11 августа китайская Xiaomi представит основные смартфоны Mi 10 Ultra и Redmi K30 Ultra, запуск которых п...
Herman Miller представила игровое кресло...
Herman Miller представила игровое креслоHerman Miller Sayl - это стильное кресло, в котором используется меньше деталей и материалов, чем в обычн...
Ningmei Soul GI6 на AMD Ryzen 5 2600 оце...
Ningmei Soul GI6 на AMD Ryzen 5 2600 оцеXiaomi Youpin пополнила ассортимент настольных ПК моделью Ningmei Soul GI6, который основан на процессоре...
Corsair выпустила аксессуар для клавиату...
Corsair выпустила аксессуар для клавиатуКомпания Corsair выпустила аксессуар для игровых клавиатур iCUE NEXUS. Это дисплей с полностью настраивае...
Видеоигра Vampire: The Masquerade – Bloo...
Видеоигра Vampire: The Masquerade – BlooРазработчики Hardsuit Labs и Paradox Interactive приняли решение о том, чтобы перенести игру Vampire: The...
Redmi GM намекает на запуск новых телефо...
Redmi GM намекает на запуск новых телефоГенеральный директор Redmi Лу Вейбинг выпустил Weibo, в котором намекнул, что компания анонсирует новые у...
Теперь утилита Nikon Webcam Utility дост...
Теперь утилита Nikon Webcam Utility достПосле выпуска инструмента веб-камеры для ПК с Windows 10 утилита Nikon Webcam Utility теперь доступна для...
PlayStation 5 выйдет 19 ноября...
PlayStation 5 выйдет 19 ноябряКомпания Sony объявила, что PlayStation 5 будет стоить 499,99 долларов США, а PS5 Digital Edition намного...
Как выбрать сумку для большого ноутбука...
Как выбрать сумку для большого ноутбукаДовольно часто пользователи спрашивают зачем ...
Обзор TP-Link Archer AX50. Двухдиапазонн...
Обзор TP-Link Archer AX50. ДвухдиапазоннСтандарт беспроводного соединения Wi-Fi 6 начал широкое распространение на конечных устройствах. Актуальн...
Samsung Galaxy Z Fold 2 в уникальном цв...
Samsung Galaxy Z Fold 2 в уникальном цвВ последнее время многие крупные производители смартфонов стали делать упор на лимитированные версии, так...
Apple больше не будет поставлять адаптер...
Apple больше не будет поставлять адаптерДля достижения своих экологических целей, компания Apple объявила, что не будет поставлять адаптеры питан...
Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?Обзор A4Tech Bloody G600i. Лучшие наушники до 4000 рублей?
Обзор MARVO G15. Недорогой игровой коврикОбзор MARVO G15. Недорогой игровой коврик
Обзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерамиОбзор realme C15 4/64GB. Образцовый бюджетник с четырьмя камерами
Обзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплениемОбзор CARCAM D5. Двухканальный видеорегистратор с магнитным креплением
Обзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144HzОбзор Xiaomi Mi Surface Display 34. Игровой монитор WQHD 144Hz
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor