Камера Nikon Z 6II оценена в 2000 долларов

Компания Nikon выпустила полнокадровую беззеркальную камеру Z 6II, которая, помимо прочего, получила улучшения в виде второго слота для карт памяти и в несколько раза увеличенного буфера. Также отметим улучшенную систему автофокусировки, распознавание глаз и лица в кадре при записи видео, датчик CMOS разрешением 24,5 Мп, диапазон ISO 100-51200, систему стабилизации, возможность записывать видео в разрешении 4K UHD при 30 к/с, профилем N-Log с 10-разрядным представлением и HDR с профилем HLG при записи на внешний рекордер, скорость серийной съемки до 14 к/с (до 124 снимков в 12-разрядном формате RAW), двумя процессорами EXPEED 6, слот для карт памяти SD UHS-II и слот для карт XQD или CFexpress (Type B), 3,2-дюймовый OLED-видоискатель с разрешением 3,69 млн пикселей, откидной 3,2-дюймовый экран на 2,1 млн точек, батарею EN-EL15c, размеры корпуса 134:100,5:69,5 мм и массу 615 г. Цена Z 6II составляет 2000 долларов.