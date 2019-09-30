Камера Nikon Z1 получит дополнительный экран

Несколько месяцев назад в сети появилось первое фото, на котором, если верить инсайдерам, была изображена полнокадровая беззеркальная камера Nikon Z1. Сегодня сетевые источники поделились подробностями о камере, которая все еще не была представлена официально. Утверждается, что кроме сведений о формате и типе камеры около байонета будет расположен вспомогательный дисплей. Якобы речь идет о жидкокристаллической панели, которая может оказаться и электрофоретической. На дисплее, как и следовало ожидать, будут указаны параметры экспозиции, настройки автофокуса, уровень заряда батареи и объем свободного места на карте памяти.