Камера Nikon Z30 готова к выходу

Сетевые источники раскрыли новые подробности о беззеркальной камере APS-C формата Nikon Z30, которая еще не была представлена официально. Итак, этот аппарат начального уровня придет на смену зеркальным камерам линейки Nikon D3xxx. Её основной выступит 20-Мп сенсор, который используется в Nikon Z50 и Zfc. При этом, камера сможет похвастаться поворотно-наклонным дисплеем и в целом будет ориентирована на видеоблогеров. Здесь её главным конкурентом выступит Sony ZV-E10. Официальная презентация Nikon Z30 ожидается уже в конце этого или в начале следующего месяца, а её ориентировочная цена не превышает 1000 долларов. Ранее стало известно, что в будущем компания Nikon полностью прекратит развивать линейку зеркальных камер с байонетом F-mount, сосредоточившись на беззеркальных камерах с креплением Z-mount.