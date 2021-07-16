Камера Nikon Z9 будет записывать видео в 4К при 120 к/с

В сети появились новые подробности о камере Nikon Z9, которая еще не была представлена официально. Утверждается, что аппарат получит датчик разрешением 45 Мп, поддержку серийной съемки со скоростью 30 к/с, возможность сохранять фото в RAW с 16-битным представлением, запись видео в разрешении 8К при 30 к/с и 4К до 120 к/с, новый процессор EXPEED, электронный видоискатель без затемнения и с кадровой частотой 120 Гц, диапазон светочувствительность ISO от 64 до 25600, два слота для карт памяти формата XQD/CFX Type B, интерфейсы Gigabit Ethernet, USB-C и Wi-Fi, а также новую батарею Nikon EN-EL18x. Ориентировочная цена камеры составляет 6000-7000 долларов.