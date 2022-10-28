Камера OM System OM-5 оценена в $1200

Компания OM Digital Solution пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью M System OM-5, которая появится в продаже через месяц по цене в 1200 долларов. Новинку оснастили 20.4-Мп матрицей формата Micro Four Thirds, процессором TruePic IX, OLED-видоискателем с разрешением 2,36 Мп, сенсорным 3-дюймовым подвижным дисплеем, защитой от пыли и брызг в соответствии со степенью IP53, 5-осевой стабилизацией изображений с эффективностью до 7,5 ступеней экспозиции, 121 фазовой точкой автофокусировки, диапазоном выдержек от 1/8000 секунды до 60 секунд, батареей BLS-50 и возможностью записывать видео в разрешении 4K при 30 к/с без ограничений в продолжительности записи.