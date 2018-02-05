Камера Olympus Pen E-PL9 засветилась в подробностях

В сети появились подробности и новые рендеры камеры Olympus Pen E-PL9, официальный анонс которой состоится через два дня, 7 февраля. Итак, данная беззеркалка системы Micro Four Thirds получит 16 Мп датчик, трехосевую систему стабилизации и автоматическую фокусировки, включающую 121 точку. Камера сможет снимать видео 4K. Скорость серийной съемки составит 8,6 к/с. Также сообщается о новом графическом фильтр, имитирующем моментальное фото, режиме Advanced Photo, а также измененном интерфейсе сенсорного ввода. Размеры составят 117:68:39 мм, а вес – 380 г.