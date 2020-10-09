Камера Panasonic Lumix BGH1 будет стоить 2000 долларов

В сети появились подробности о камере Panasonic Lumix BGH1 (система Micro Four Thirds), которая еще не была представлена официально. Итак, эта заточенная под съемку видео модель получит 10,2 Мп высокочувствительный сенсор Live MOS, технологию Dual Native ISO, 10-битную внутреннюю запись видео C4K с частотой кадров 60 FPS с предварительно установленным V-Log L с тринадцатью ступенями динамического диапазона, поддержку 10-битного вывода C4K 4:2:2 через интерфейс HDMI, функцию VFR для переменной частоты кадров при съемке в C4K и 4K, GenLock IN/Time Code для синхронизированной записи видео под разными углами, поддержку проводной потоковой передачи по IP (RTP/RTSP), корпус из сплава алюминия и магния, а также встроенный вентилятор для эффективного отвода тепла.