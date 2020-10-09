Камера Panasonic Lumix BGH1 будет стоить 2000 долларов

В сети появились подробности о камере Panasonic Lumix BGH1 (система Micro Four Thirds), которая еще не была представлена официально. Итак, эта заточенная под съемку видео модель получит 10,2 Мп высокочувствительный сенсор Live MOS, технологию Dual Native ISO, 10-битную внутреннюю запись видео C4K с частотой кадров 60 FPS с предварительно установленным V-Log L с тринадцатью ступенями динамического диапазона, поддержку 10-битного вывода C4K 4:2:2 через интерфейс HDMI, функцию VFR для переменной частоты кадров при съемке в C4K и 4K, GenLock IN/Time Code для синхронизированной записи видео под разными углами, поддержку проводной потоковой передачи по IP (RTP/RTSP), корпус из сплава алюминия и магния, а также встроенный вентилятор для эффективного отвода тепла.

Комментарии и отзывы Panasonic Lumix BGH1
Обзоры:
Обзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камерОбзор Zhiyun Crane 2. Стедикам для цифровых и зеркальных камер
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Лучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D KitЛучший любительский фотоаппарат. Canon EOS 250D Kit
Новости:
Камера ZX1 на базе Android от Zeiss по цене 6000 долларов

Полнокадровая цифровая камера ZX1 от немецкого производителя оптоэлектроники ZEISS может наконец поступит...
Объектив Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art показали на фото

Сетевые источники сообщили о скором выходе объектива Sigma 105mm f/2.8 DG DN Macro Art для полнокадровых ...
Теперь утилита Nikon Webcam Utility доступна на Mac

После выпуска инструмента веб-камеры для ПК с Windows 10 утилита Nikon Webcam Utility теперь доступна для...
Обзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работыОбзор Razer Pro Type (RZ03-03070100-R3M1). Беспроводная механическая клавиатура для работы
Обзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублейОбзор HARPER 32R670TS. Лучший 32-дюймовый телевизор до 10000 рублей
Обзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD RyzenОбзор Biostar B550GTA. Материнская плата для AMD Ryzen
Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112Лучшая соковыжималка. Kitfort KT-1112
Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090Обзор Fractal Design Define 7 Compact White (FD-C-DEF7C-04). Тихий корпус для NVIDIA GeForce RTX 3080 и RTX 3090
Лучший чехол для Xiaomi Mi 10 Lite 5G...
Лучший чехол для Xiaomi Mi 10 Lite 5GДовольно часто можно заметить ситуацию, когда пользователь не покупает ...
Обновленный HP OMEN 30L получил графику ...
Обновленный HP OMEN 30L получил графику Компания HP пополнила ассортимент игровых десктопов обновленной моделью OMEN 30L, которая может похвастат...
Лучшие беспроводные клавиатуры. Logitech...
Лучшие беспроводные клавиатуры. LogitechДостаточно часто можно услышать вопросы о лучшей клавиатуре с беспроводным подключением, так как пользова...
Activision раскрыла перезагрузку режима ...
Activision раскрыла перезагрузку режима Представлен многопользовательский режим зомби в Call of Duty: Black Ops Cold War. ...
Как выбрать сумку для ноутбука...
Как выбрать сумку для ноутбукаВ последнее время стоимость на ноутбуки сильно выросла, так как компоненты стали дороже, курсы валют пост...
Технология Samsung X-Cube 3D для 7-нм чи...
Технология Samsung X-Cube 3D для 7-нм чиКомпания Samsung объявила о том, что ее технология упаковки 3D-микросхем eXtended-Cube (X-Cube) теперь го...
Bitspower представила новую термопасту B...
Bitspower представила новую термопасту BВ дополнение к выпущенному моноблоку для материнской платы Z490 AORUS Master, компания Bitspower представ...
Logitech анонсировала беспроводную гарни...
Logitech анонсировала беспроводную гарниLogitech анонсировал беспроводную игровую гарнитуру Logitech Pro X Lightspeed. Она почти идентична провод...
Смартфон Cubot X30 с пентакамерой оценен...
Смартфон Cubot X30 с пентакамерой оцененКомпания Cubot представила смартфон Cubot X30, который может похвастаться интересными характеристиками по...
Обзор Patriot Memory Viper V530. Игровая...
Обзор Patriot Memory Viper V530. ИгроваяВ центре внимания недорогая игровая мышка Patriot Viper V530 с оптическим сенсором. Несмотря на это, тут ...
ASUS ROG Phone 3 показали на новом ренде...
ASUS ROG Phone 3 показали на новом рендеАвторитетный индийский инсайдер Ишан Агарвал поделился качественным рендером геймерского смартфона ASUS R...
Zalman анонсировала башенный кулер CNPS4...
Zalman анонсировала башенный кулер CNPS4Компания Zalman анонсировала бюджетный башенный кулер CNPS4X RGB. Кулер построен с использованием чистой ...
Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5Обзор Sven PS-350. Портативный бумбокс с IPx5
Обзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфонаОбзор Playme CVD-19. Ультрафиолетовый стерилизатор для смартфона
Обзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридерОбзор ONYX Monte Cristo 5. Премиальный 6-дюймовый ридер
Обзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышкаОбзор COUGAR REVENGER ST. Недорогая игровая мышка
Обзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor