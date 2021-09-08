Камера Ricoh GR IIIx оценена в 999 евро

Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент компактных камер моделью Ricoh GR IIIx с несъемным объективом с ЭФР 40 мм. Новинка характеризуется новым объективом с оптической схемой из семи элементов в пяти группах (в том числе с двумя асферическими) и встроенным нейтральным фильтром (минус два стопа экспозиции), 24,24 Мп датчиком типа CMOS формата APS-C без сглаживающего фильтра, как в Ricoh GR III, новым процессором GR Engine 6, фирменным ускорителем, гибридной системой автофокусировки с возможностью распознавания лиц и глаз, матричной стабилизацией, диапазоном светочувствительности ISO 100–102 400, диапазоном выдержки 1/4000–30 с, поддержкой записи видео в Full HD при 60 к/с, 3-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1,037 млн пикселей, поддержкой Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n и Bluetooth v4.2 BLE, интерфейсом USB Type-C, слотом для карт памяти SD, SDHC и SDXC с поддержкой USH-I, размерами 109,4:61,9:35,2 мм и массой – 262 грамма. Цена отдельного видоискателя составляет 300 евро, а сама камера оценена в 999 евро.