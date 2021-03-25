Камера Ricoh Thenta Z1 51GB представлена официально

Новинка также характеризуется корпусом из магниевого сплава, двумя дюймовыми датчиками CMOS с обратной засветкой, двумя объективами с оптической схемой из 14 элементов в 10 группах, диафрагмой f/2,1, f/3,5 и f/5,6, ручной коррекцией экспозиции в диапазоне ±2 EV и автоматической компенсацией ДД, диапазоном светочувствительности ISO от 80 до ISO 6400, минимальной выдержкой 1/25 000 с, функцией записи видео в разрешении 4К при 30 к/с и потокового вещания, 0,93-дюймовым экраном, четырьмя микрофонами, поддержкой Bluetooth 4.2 и Wi-Fi IEEE802.11ac, интерфейсом USB 3.0 (USB-C) и предустановленной ОС Android. Размеры камеры равны 48:132,5:29,7 мм и массой 182 г.
Компания Ricoh Imaging пополнила ассортимент камер моделью Thenta Z1 51GB, которая предназначена для съемки сферических панорам. От предыдущей модели новинка отличается увеличенной до 51 ГБ объемом внутренней памяти и возможностью делать одно фото размером 23 Мп.