Камера Sony A6700 получит 26-Мп сенсор

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о беззеркальной камере Sony A6700, официальный релиз которой ожидается в июле этого года. Итак, аппарат оснастят 26-Мп датчиком BSI CMOS формата APS-C, который используется в кинокамере Sony FX30, матричной 5-осевой системой стабилизации с компенсацией до 7 ступеней экспозиции, AI-процессором, как в Sony ZV-E1, новым электронным видоискателем Quad-VGA OLED Tru-Finder разрешением 3.69 Мп, возможностью записывать видео в 4K до 120 к/с, но с дополнительным кроп-фактором 1.19х, поддержкой S-Cinetone, кривых S-Log2 и S-Log3 с поддержкой 10-битного цвета и выборки цветов 4:2:2, а также более крупным корпусом с улучшенным хватом. Ориентировочная цена камеры пока не раскрывается.

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