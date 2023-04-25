Камера Sony A7000 получит мощный процессор с ИИ

В сети появились подробности о беззеркальной камере формата APS-С Sony A7000, которая придет на смену популярной модели Sony A6600. Итак, грядущую новинку оснастят 26,1-Мп датчиком APS-C BSI CMOS, чипом BIONZ XR с функциями искусственного интеллекта, продвинутой автофокусировкой с отслеживанием глаз в режиме реального времени, записью видео в UHD 4K до 60к/с без сжатия в формате S-Cinetone и S-Log3, 4:2:2 10-бит внутренней записи, 5-осевой системой стабилизации изображения, а также 3,69-Мп Quad-VGA OLED Tru-Finder EVF электронным видоискателем. Ориентировочная цена и дата официальной презентации пока не раскрываются.