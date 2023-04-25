Камера Sony A7000 получит мощный процессор с ИИ

В сети появились подробности о беззеркальной камере формата APS-С Sony A7000, которая придет на смену популярной модели Sony A6600. Итак, грядущую новинку оснастят 26,1-Мп датчиком APS-C BSI CMOS, чипом BIONZ XR с функциями искусственного интеллекта, продвинутой автофокусировкой с отслеживанием глаз в режиме реального времени, записью видео в UHD 4K до 60к/с без сжатия в формате S-Cinetone и S-Log3, 4:2:2 10-бит внутренней записи, 5-осевой системой стабилизации изображения, а также 3,69-Мп Quad-VGA OLED Tru-Finder EVF электронным видоискателем. Ориентировочная цена и дата официальной презентации пока не раскрываются.

Новый Moto G Stylus протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования нового поколения смарт…
Дрон DJI Mavic 3 Pro уже продают в Китае …
Профильный ресурс IT Home поделился фотографиями дрона DJI Mavic 3 Pro, официальный релиз которого ожидае…
Представлена камера Pentax K-3 III Monochrome…
Компания Pentax пополнила ассортимент зеркальных камер моделью Pentax K-3 Mark III Monochrome, которая мо…
Представлен объектив Laowa Ranger 28-75mm…
Компания Venus Optics пополнила ассортимент кинобъективов моделями Laowa Ranger 28-75mm и Laowa Ranger 75…
Sony A9 III и Sony A7C II представят в 2023 году…
Сетевые источники поделились подробностями о полнокадровых беззеркальных камерах Sony Sony A9 III и Sony …
Кинообъектив DZOFilm 12-25mm T2.8 Pictor Zoom оценен в $2890…
Компания DZOFilm пополнила ассортимент парфокальных зум-кинообъективов моделью 12-25mm T2.8 Pictor Zoom, …
Представлен объектив Entaniya Hal 200 6mm F/4…
Сетевые источники сообщили о выходе нового сверхширокоугольного объектива Entaniya Hal 200 6mm F/4, котор…
Представлен объектив Meike 85mm F/1.8 STM…
Китайская компания Meike пополнила ассортимент объективов моделью Meike 85mm F/1.8 STM, которая предназна…
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor