Камера Sony A7R V будет записывать видео в 8К 30к/с

Бренд Doogee объявил, что недавно представленный защищенный смартфон Doogee S96 GT будет стоить 230 долларов. Но это цена для первых покупателей. Напомним, что новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 20 Мп (камера ночного видения с дальностью захвата 15 метров) и 8 Мп, ОС Android 12 «из коробки», 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 6320 мАч, защитой от воды и пыли (степени IP68 и IP69K), а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H.