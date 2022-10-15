Камера Sony A7R V будет записывать видео в 8К 30к/с

Бренд Doogee объявил, что недавно представленный защищенный смартфон Doogee S96 GT будет стоить 230 долларов. Но это цена для первых покупателей. Напомним, что новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Helio G95, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, селфи-камерой разрешением 32 Мп, тройной тыльной камерой с модулями на 48 Мп, 20 Мп (камера ночного видения с дальностью захвата 15 метров) и 8 Мп, ОС Android 12 «из коробки», 6,22-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, аккумулятором ёмкостью 6320 мАч, защитой от воды и пыли (степени IP68 и IP69K), а также прочностью по стандарту MIL-STD-810H.

Лимитированная камера Leica Q2 «Dawn» оценена в $5995…
Компания Leica пополнила ассортимент камер моделью Leica Q2 «Dawn», созданной вместе с певцом Seal. Новин…
Nikon и Panasonic прекращают выпуск компактных цифровых каме…
Компании Nikon и Panasonic объявили о прекращении выпуска недорогих компактных цифровых камер и намерены …
Камера для видеоблогеров Sony ZV-1F оценена в $500…
Компания Sony пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью ZV-1F, которая предназначена для видеобло…
Представлена компактная камера Panasonic TZ202D…
Компания Panasonic пополнила ассортимент компактных беззеркальных камер моделью Panasonic Lumix DC-TZ202D…
Объектив TTartisan 50mm F/2 оценен в 70 долларов…
Китайская компания TTartisan пополнила ассортимент мануальных объективов моделью TTartisan 50mm F/2 для б…
Представлена камера Leica D-Lux 7 A Bathing Ape x Stash…
Компания Leica выпустила специальную версию камеры D-Lux 7 "A Bathing Ape x Stash". В разработке принял у…
Представлен анаморфотный кинообъектив Sirui 100mm T2.9 1.6х…
Компания Sirui пополнила ассортимент анаморфотных кинообъективов моделями Sirui 35mm и 100mm T2.9 1.6х, а…
Камера Sony A7R V будет записывать видео в 8К 30к/с…
Бренд Doogee объявил, что недавно представленный защищенный смартфон Doogee S96 GT будет стоить 230 долла…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor