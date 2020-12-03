Камера Sony A7SIII вышла в России

Компания Sony объявила о старте российских продаж беззеркальной полнокадровой фотокамеры a7S III, заточенной под видеосъемку. Новинка оценена в 349 тысяч рублей. Напомним, что камера характеризуется новым 12,2 Мп датчиком изображения Exmor R с обратной засветкой, процессором Bionz XR, диапазоном светочувствительности ISO 80-102400 (расширяется до ISO 40-409600), пятиосевой системой стабилизации, гибридной системой автофокуса с 759 точками, покрывающими 92% кадра, записью видео в 4К до 120 к/с при 10-разрядном представлении и субдискретизации 4:2:2 с кодированием в H.264 или H.265, поддержкой профилей S-Log2/3 и HLG, динамическим диапазоном 15 EV, выводом 4K 60p 16 бит в формате RAW на внешний рекордер, новой системой охлаждения, двумя слотами для карт памяти, серийной съемкой до 10 к/с, OLED-видоискателем разрешением 9,44 млн точек, подвижным 3-дюймовым дисплеем, массой 699 г и габаритами 129:97:81 мм.

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