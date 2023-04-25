Камера Sony A7с II получит 33-Мп матрицу

В сети появились новые подробности о беззеркальной камере Sony A7c Mark II, выход которой ожидается в этом году. Итак, фотоаппарату приписывают наличие 33-Мп полнокадрового датчика Exmor R CMOS, как в Sony A7 IV, чипа BIONZ XR, системы искусственного интеллекта, поддержки серийной съемки до 10 к/с, диапазона светочувствительности ISO 100-51200, записи 20-битного видео в 4K 60к/с и профиле S-Cinetone, 3.68-Мп электронного видоискателя EVF с кадровой частотой 120 Гц, 3-дюймового 1.03-Мп сенсорного ЖК-дисплея, гибридного автофокуса с 759-точками фокусировки и определением глаз в в режиме реального времени, компенсации дыхания фокусировки, 5-осевой стабилизации изображения SteadyShot, обновлённого дизайна с эффектом мягкой кожи и функции потоковой передачи 4K 15к/с UVC/UAC посредством разъема USB Type-C.

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