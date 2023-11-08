Камера Sony A9 III оценена в 6000 долларов

Компания Sony пополнила ассортимент полнокадровых беззеркальных камер моделью Sony A9 III, которая может похвастаться 24.6 Мп матрицей с глобальным затвором. Новинку также оснастили двумя процессорами BIONZ X, выдержкой 1/80 000 секунды с синхронизацией, серийной съемкой в RAW до 120 к/с без затемнения и искажений, системой автофокусировки с 759 фазовыми точками и поддержкой ИИ, системой стабилизации с эффективностью в 8 ступеней экспозиции, записью видео без эффекта роллинг-шаттера, максимальным битрейтом записи без внешнего рекордера 600Mbps, записью видео в 6К при 60 к/с, 3.2-дюймовым ЖК-дисплеем с 2.1 Мп, видоискателем OLED с разрешением 9.44 Мп и увеличением 0.90х, двумя слотами для карт-памяти CFexpress Type A и SD (UHS-I) и UHS-II, дополнительной кнопкой C5, портом USB-C cо скоростью до 10 Гбит/с и корпусом массой 617 граммов. Камера появится в продаже весной 2024 года по цене в 6 тысяч долларов.

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