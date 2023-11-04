Камера Sony A9 III получит 33-Мп сенсор

В сети появились подробности о топовой беззеркальной камере Sony A9 III, официальный релиз которой ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие датчика изображения с разрешением 33 Мп и многоуровневой структурой, поддержки серийной съемки до 40 к/с в RAW (12 бит) и 30 к/с в RAW (14 бит), записи съемки видео в RAW в 4К 60 к/с и 1080p с 240 к/с, диапазона светочувствительности ISO 50–102400, электронного видоискателя с разрешением 3.7 Мп без затемнения при серийной съемки, системы автофокусировки с 759 точками фазовой детекции, 5-осевой системы стабилизации, двух слотов для карт-памяти CFexpress типа A и SD, а также отсутствием механического затвора. Ориентировочная цена камера составляет 4500 долларов.

Leica представила камеру мгновенной печати Sofort 2…
Компания Leica пополнила ассортимент камер мгновенной печати моделью Sofort 2, которая оценена в 300 долл…
Камера GoPro Hero 12 получила дату выхода…
Компания GoPro объявила, что экшен-камера GoPro 12 будет официально представлена 6 сентября этого года. П…
Камеру Panasonic Lumix G9 II показали на фото …
В сети появились качественные изображения беззеркальной камеры Panasonic Lumix G9 II, официальный релиз к…
Представлена камера-брелок Fujifilm Instax Pal…
Компания Fujifilm представила камеру моментальной фотографии Instax Pal, которая, в отличие от других мод…
Полнокадровая камера Nikon ZF получит 25 Мп матрицу…
В сети появились подробности о полнокадровой беззеркальной камере Nikon ZF, официальный релиз которой ожи…
Камера Fujifilm GFX100 II получит 102-Мп сенсор …
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о среднеформатной беззеркальной камере Fujifilm GFX100 II, офи…
Камера Leica M11-P оценена в 9150 долларов …
Компания Leica представила полнокадровую камеру M11-P, которая оценена в 9195 долларов. От стандартной мо…
Камеру Sony A7C II выпустят 29 августа …
Сетевые источники сообщают, что уже 29 августа будет представлена компактная беззеркальная камера Sony A7…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor