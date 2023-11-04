Камера Sony A9 III получит 33-Мп сенсор

В сети появились подробности о топовой беззеркальной камере Sony A9 III, официальный релиз которой ожидается в ближайшее время. Итак, устройству приписывают наличие датчика изображения с разрешением 33 Мп и многоуровневой структурой, поддержки серийной съемки до 40 к/с в RAW (12 бит) и 30 к/с в RAW (14 бит), записи съемки видео в RAW в 4К 60 к/с и 1080p с 240 к/с, диапазона светочувствительности ISO 50–102400, электронного видоискателя с разрешением 3.7 Мп без затемнения при серийной съемки, системы автофокусировки с 759 точками фазовой детекции, 5-осевой системы стабилизации, двух слотов для карт-памяти CFexpress типа A и SD, а также отсутствием механического затвора. Ориентировочная цена камера составляет 4500 долларов.