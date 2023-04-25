Камера Sony A9 III получит 9.44-Мп видоискатель

Сетевые инсайдеры поделились свежими подробностями о топовой беззеркальной камере Sony A9 III, которая все никак не появится на свет. Изначально её должны были представить во второй половине 2021 года, но выход отложили из-за глобальной нехватки комплектующих. В прошлом году камеру также не выпустили. По новым данным, официальная презентация Sony A9 III состоится во втором или третьем квартале этого года. Камере приписывают наличие датчика изображения формата APS-С разрешением 24.5 Мп, поддержки серийной съемки до 30 кадров в секунду, диапазона светочувствительности ISO 50-204800, гибридной системы автофокусировки с 693 точкам и определением глаз в режиме реального времени, чипа BIONZ XR с искусственным интеллектом, 5-осевой системы стабилизации и 9.44-Мп видоискателя EVF с кадровой частотой 120 Гц.