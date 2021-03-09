Камера Sony Alpha 1 оценена в полмиллиона рублей

Компания Sony начала принимать российские предзаказы на топовую беззеркальную камеру Alpha 1, которая была представлена в январе этого года. Цена новинки составляет 555 555 рублей, бонусом предзаказа станут аккумулятор NPFZ100 и карта памяти CF Express Type A на 80 ГБ, которые сами по себе стоят 7490 и 22990 рублей. В США камера появится в продаже уже в текущем месяце по цене в 6500 долларов.

Напомним, что новинка оснащается полнокадровым 50,1 Мп датчиком Exmor RS со встроенной памятью, процессором BIONZ XR, поддержкой серийной съемки со скоростью до 30к/с, возможностью записывать видео 8К 30к/c 10bit 4:2:0 и 4K 120p/60p 10-бит 4:2:2, электронным видоискателем OLED Quad-XGA с разрешением 9,44 млн точек и частотой обновления 240 кадров в секунду, системой затвора с двойным приводом, динамическим диапазоном при съемке видео в 15+ стопов (в S-log3), возможностью вывода 16-bit RAW через интерфейс HDMI на внешний рекордер, системой стабилизации с эффективностью в 5.5 стопов экспозиции, системой автофокусировки с 759 точками, двумя слотами для карт-памяти SDXC / SDHC UHS-I и UHS-II, защитой от пыли и влаги.