Камера Sony FX6 сможет выводить 4К 120к/с RAW

Компания Sony объявила о том, что кинокамеры Sony FX6 и Sony FX9 получат возможность выводить видео в 4К 120к/с RAW при помощи нового рекордера Atomos HDR. Соответствующее обновление выйдет уже в следующем месяце.

Напомним, что Sony FX6 (ILME-FX6T) недавно вышла в России по цене в 600 тысяч рублей. Камера характеризуется полнокадровой матрицей Exmor R CMOS разрешением 10,2 Мп с тыловой подсветкой, динамическим диапазоном в 15 ступеней, светочувствительностью ISO от 800 до 409 600, поддержкой формата XAVC All Intra 4:2:2 10 бит в DCI 4K (4096:2160 и до 60 кадров/с), процессором BIONZ XR, поддержкой S-Cinetone, профилей гамма-кодирования S-Log3 и S-Gamut3 и S-Gamut3.Cine, 627 датчиками фокальной фазовой автофокусировки, а также встроенным электронным ND-фильтром с переменной плотностью от 1/4 до 1/128.
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