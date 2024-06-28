Камера Sony ZV-E10 II получит запись видео 4К 120 к/с

Компания Sony объявила, что презентация компактной камеры Sony ZV-E10 формата APS-C состоится 11 июля. Камеру оснастят 26 Мп CMOS-датчиком изображения Exmor R APS-C BSI, как в Sony A6700, фирменным процессором BIONZ XR, записью видео в 4К при 60 к/с, 4K UHD при 120 к/с и FullHD при 240 к/с в режиме 10 бит 4:2:2 и без дополнительного кроп-фактора, записью в видео в профилях S-Log3, S-Gamut3, S-Cinetone и поддержкой пользовательских LUT, чипом ИИ для лучшей автофокусировки в режиме отслеживания объектов, 759 точками определения фазы с 93-процентным охватом площади кадра, серийной съемкой 11 к/с, диапазоном светочувствительности ISO 100–32 000, корпусом, как в Sony ZV-E10 II и 3-дюймовым откидным поворотным ЖК-экраном с разрешением 1.03 Мп. Ориентировочная цена камеры без объектива в комплекте составляет 800 долларов.

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