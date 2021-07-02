Камера Sony ZV-E10 засветилась на фото

В сеть утекли первые фотографии беззеркальной камеры для видеоблогеров Sony ZV-E10, официальная презентация которой состоится уже 7 июля. По предварительным данным, грядущая новинка получит байонет Sony E, 24-Мп матрицу формата APS-C, комплектный объектив Sony 16-50mm f/3.5-5.6, возможность записывать видео в XAVC-S 4К 25к/с 100 Мбит/с и 1008P 100к/с, автоэкспозицию с приоритетом лица, кнопку для режима боке, возможность потоковой передачи посредством разъема USB, шарнирный дисплей, корпус в духе Sony A5xxx без электронного видоискателя и ориентировочный ценник в 900 долларов или около 65 тысяч рублей по текущему курсу.

Комментарии и отзывы Sony ZV-E10
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