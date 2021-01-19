Камера Sony a7 IV получит 30-Мп сенсор

В сети появились подробности о полнокадровой беззеркальной камере Sony a7 IV, которая должна выйти в этом году. Итак, устройству прочат 30-Мп датчик изображения типа CMOS с обратной засветкой, процессор Bionz XR, светочувствительностью ISO от 50 до ISO 204 800, гибридной системой автофокуса с 693 фазовыми и 425 контрастными точками, возможностью записывать видео в разрешении 4K с кадровой частотой 60 к/с и до 240 к/с в Full HD, матричной системой стабилизации с эффективностью в 5,5 EV, возможностью вывода через HDMI видео с 10-разрядным представлением цвета и субдискретизацией 4:2:2, поддержка кривых S-Log2 и S-Log3, S-Gamut3.Cine и S-Gamut3, серийную сьемку на скорости 10 к/с, 3-дюймовый сенсорный дисплей разрешением 1,44 млн пикселей с переменным углом наклона, 0,5-дюймовый OLED-видоискатель с разрешением 3,69 млн пикселей, один слот для карт памяти SD, SDHC и SDXC с поддержкой UHS-II и второй для CFexpress Type A.