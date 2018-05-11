Камера Yongnuo YN43 показалась на фото

Компания Yongnuo опубликовала фото очень необычного устройства, получившего название YN43. Судя по всему, перед нами камера с датчиком формата Micro Four Thirds, хотя крепление объектива рассчитано на линзы Canon. Например, на рендере можно увидеть широкоугольный объектив YN14mm F2.8. Отметим, что производитель выпускает объективы для камер Canon и Nikon, но не для камер системы Micro Four Thirds. Чтобы управлять камерой, пользователю понадобится смартфон. На иллюстрации изображен iPhone, но наверняка будет реализована и поддержка смартфонов под управлением ОС Android. Из похожих устройств, выпущенных другими производителями, можно вспомнить камеру Olympus Air или автономные объективы Sony QX и Kodak PixPro.