Камера ZX1 на базе Android от Zeiss по цене 6000 долларов

Полнокадровая цифровая камера ZX1 от немецкого производителя оптоэлектроники ZEISS может наконец поступить в розничные магазины. Анонсированная еще в 2018 году камера с фиксированным объективом, работающая на Android, будет стоить 6000 долларов.

Carl Zeiss, компания из Германии, владеющая брендом ZEISS, еще в сентябре 2018 года выпустила полнокадровую камеру с фиксированным объективом, работающую на Android.

Zeiss ZX1 имеет 37,4-мегапиксельный CMOS-датчик с максимальным разрешением 7488 × 4992 пикселей. Имея полнокадровый сенсор, поддерживающий форматы DNG, JPEG.

Другие функции включают систему автофокусировки на 255 участков, три физических диска для ISO, выдержки и диафрагмы. Он также имеет 0,7-дюймовый OLED-видоискатель с разрешением FHD и 0,74-кратным увеличением.

Камера на базе Android имеет чувствительность ISO от 80 до 51200, выдержку от 1/8000 до 30 секунд, непрерывную съемку с разрешением 37,4 МП до 3 кадров в секунду. Zeiss ZX1 может записывать видео 4K UHD (3840 × 2160) со скоростью 30 кадров в секунду и видео FHD (1920 × 1080) со скоростью 60 кадров в секунду.

На задней панели находится 4,34-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей HD (1280 × 720) с разрешением 338 пикселей на дюйм. В него даже интегрирован Adobe Photoshop Lightroom CC, поэтому пользователи могут снимать и редактировать видео на ходу.

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