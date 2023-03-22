Камера для левшей Sony A7L V показали на фото

Профильное издание Sony Alpha Rumors поделилось фотографией полнокадровой беззеркальной камеры Sony A7L V, которая имеет хват под левую руку. Если Sony действительно запустит массовое производство, то она станет первой цифровой камерой, рассчитанной на левшей. В плане характеристик Sony A7L V будет идентична A7R V.

Последняя, напомним, характеризуется 61-Мп датчиком изображения, 5-ти осевой матричной стабилизацией с эффективностью в 8 стопов, новым процессором Bionz XR с системой ИИ для лучшей автофокусировки (на 40% эффективнее, чем в предыдущем поколении), 693 точками фазовой автофокусировки, возможностью записывать видео в 4К с исходным разрешением в 6.2К (без биннинга) и последующим сжатием, динамическим диапазоном в видео 14+ ступеней, выводом 16 битного RAW-видео, 3,2-дюймовым поворотно-наклонным дисплеем, ЭВИ с разрешением 9.44 Мп, а также защитой от пыли и грязи.