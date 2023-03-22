Камера для левшей Sony A7L V показали на фото

Последняя, напомним, характеризуется 61-Мп датчиком изображения, 5-ти осевой матричной стабилизацией с эффективностью в 8 стопов, новым процессором Bionz XR с системой ИИ для лучшей автофокусировки (на 40% эффективнее, чем в предыдущем поколении), 693 точками фазовой автофокусировки, возможностью записывать видео в 4К с исходным разрешением в 6.2К (без биннинга) и последующим сжатием, динамическим диапазоном в видео 14+ ступеней, выводом 16 битного RAW-видео, 3,2-дюймовым поворотно-наклонным дисплеем, ЭВИ с разрешением 9.44 Мп, а также защитой от пыли и грязи.