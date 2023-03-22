Камера для левшей Sony A7L V показали на фото

Профильное издание Sony Alpha Rumors поделилось фотографией полнокадровой беззеркальной камеры Sony A7L V, которая имеет хват под левую руку. Если Sony действительно запустит массовое производство, то она станет первой цифровой камерой, рассчитанной на левшей. В плане характеристик Sony A7L V будет идентична A7R V.

Последняя, напомним, характеризуется 61-Мп датчиком изображения, 5-ти осевой матричной стабилизацией с эффективностью в 8 стопов, новым процессором Bionz XR с системой ИИ для лучшей автофокусировки (на 40% эффективнее, чем в предыдущем поколении), 693 точками фазовой автофокусировки, возможностью записывать видео в 4К с исходным разрешением в 6.2К (без биннинга) и последующим сжатием, динамическим диапазоном в видео 14+ ступеней, выводом 16 битного RAW-видео, 3,2-дюймовым поворотно-наклонным дисплеем, ЭВИ с разрешением 9.44 Мп, а также защитой от пыли и грязи.
Компактную камеру Nikon Z90 представят летом 2023 года…
В сети появились подробности о беззеркальной камере Nikon Z90, которая еще не была представлена официальн…
Опубликованы первые фото с камеры Canon EOS R8…
Профильное издание DPreview поделилось первой подборкой фотографий, сделанных на представленную недавно ф…
Представлен объектив Voigtlander Nokton 55mm F/1.2 SL II S …
Компания Cosina пополнила ассортимент сверхсветосильных мануальных объективов моделью Voigtlander Nokton …
Представлен объектив Voigtländer NOKTON 35mm F/0.9 Aspherica…
Компания Cosina представила объектив Voigtländer Nokton 35mm F/0.9 Aspherical X-mount, который предназнач…
Дрон DJI Inspire 3 получит полнокадровую камеру…
В сети появились первые фотографии и подробности о дроне DJI Inspire 3, выход которого ожидается в ближай…
Представлен объектив Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art…
Компания Sigma пополнила ассортимент объективов моделью Sigma 50mm F/1.4 DG DN Art, которая предназначена…
Дрон DJI Mini 2 SE будет записывать видео в 2,7К…
Несколько дней назад источники впервые сообщили о существовании квадрокоптера DJI Mini 2 SE, а сегодня в …
Представлен объектив Voigtlander HELIAR 15mm F/4.5 Aspehrica…
Компания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых сверхширокоугольных объективов моделью Voigtländer He…
Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)Обзор объектива Panasonic 25mm f/1.4 ASPH Lumix Leica DG Summilux (H-XA025E)
Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?Обзор Sigma AF 14-24mm f/2.8 DG DN Art. Лучший рабочий объектив для L-MOUNT?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor