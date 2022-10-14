Камера для видеоблогеров Sony ZV-1F оценена в $500

Компания Sony пополнила ассортимент беззеркальных камер моделью ZV-1F, которая предназначена для видеоблогеров. Новинка характеризуется дюймовым CMOS-сенсором Exmor разрешением 20,1 Мп, несъемным 20-мм объективом с максимальной диафрагмой f/2.0, поворотным 3-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 0,92 Мп, возможностью записывать видео в разрешении 4K при 30 к/с, профилями S-Log2, S-Log3 и HLG, поддержкой записи 8-битного видео в формате 4:2:0, поддержкой Wi-Fi или Bluetooth, возможностью ведения прямых трансляций, направленным микрофоном с ветрозащитным экраном, 3,5-мм гнездом, разъемами Micro HDMI и USB Type-C, цифровой стабилизацией и автофокусировкой по глазам. Камера появится в продаже в конце этого месяца по цене в 500 долларов.

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