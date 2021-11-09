Камера мгновенной печати Pinsta

Мгновенная камера Pinsta предлагает фотографам возможность снимать прямо на фотобумагу размером 4 × 5 дюймов. Он занимается внутренней обработкой фотографий и может использоваться на ходу, где бы и когда бы вы ни находились, предоставляя отличный способ поделиться настоящими напечатанными аналоговыми фотографиями с друзьями и семьей.

Pinsta - это еще и мини-камера, для тех, кто любит снимать на пленку и хочет заняться аналоговой печатью без затрат или необходимости в фотолаборатории. Просто загрузите негативы во внутренний слайд для увеличения, и вы сможете увеличить их на бумаге размером 4 × 5 дюймов. Вы даже можете создавать отпечатки с забавными и креативными рамками и накладками, используя оригинальную внутреннюю систему слайдов Pinsta. Любой желающий может использовать Pinsta для создания собственных фотоснимков дома или вне дома без каких-либо дополнительных затрат на оборудование для фотолаборатории. Ничто не может сравниться с ощущением размещения ваших собственных настоящих фотопринтов у себя дома.
Комментарии и отзывы Pinsta
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