Камере Sony A7000 прочат датчик изображения на 43 Мп

В сети появились новые подробности о беззеркальной камере Sony A7000, которая еще не была представлена официально. Если верить источнику, аппарат получит новую матрицу формата APS-C Sony IMX671AQR разрешением 43 Мп, возможностью захвата 8К видео с 12 битным цветом, встроенной памятью DRAM, а также возможность делать фото с глубиной цвета в 16 бит. Стоит отметить, что первые сведения о Sony A7000 появились еще в 2018 году – тогда камере прочили возможность записывать видео в разрешении 4К при 60 кадрах в секунду. Официальная презентация камеры ожидается в первой половине этого года.