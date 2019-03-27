Камере Sony RX0 II не страшны погружения под воду на глубину до 10 метров

Представлена легкая и компактная экшен-камера премиум-класса Sony RX0 II с откидным дисплеем. Аппарат оснащен 1,5-дюймовым дисплеем, который может откидываться на 180 градусов вверх и на 90 градусов вниз, а также получил 1-дюймовый сенсор Exmor RS CMOS с 15,3 млн пикселей. Запись видеоматериалов осуществляется в формате 4K со скоростью 30 кадров в секунду, а фотосъемка 16 кадров в секунду. Новинке не страшны погружения под воду на глубину до 10 метров и падения с двухметровой высоты. Предусмотрены адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1. Продажи на европейском рынке ожидаются в мае. Стоимость Sony RX0 II составит около 800 евро.