Камеры наблюдения IMOU Bullet 2E уже в России

IMOU, бренд компании Dahua Technology, представил на российском рынке новые камеры наблюдения IMOU Bullet 2E. Новинка выпускается в трёх версиях с объективами 2,8, 3,6 или 6 мм и разными углами обзора.

В камерах используется технология Full-Color, она позволяет снимать видео ночью без потери детализации и в цвете. С помощью данной технологии камера поддерживает сразу несколько режимов работы: стандартный дневной режим, инфракрасный режим (ч/б), цветной ночной режим с возможностью включения встроенного прожектора для освещения территории, а также «умный» режим, в котором при обнаружении движения включается освещение и ч/б ночной режим автоматически переключается на цветной.

IMOU Bullet 2E поддерживает запись видео в разрешении 1080p. При этом формат сжатия видео H.265 значительно снижает нагрузку на сеть при передаче данных и уменьшает размеры итоговых файлов с видеозаписями. Камеры оснащены встроенным прожектором, его можно использовать в качестве дополнительного источника света и отпугивания нежелательных гостей, попавших на вашу территорию. IMOU Bullet 2E оборудована сдвоенной антенной и поддерживает современные протоколы передачи данных.

Все версии камеры подходят для установки внутри дома или на улице благодаря защищённому от пыли и влаги корпусу. Новые камеры имеют разъем для карт памяти формата Micro SD емкостью 256 Гб. Кроме того, видеофайлы можно передать в сетевое хранилище или "облако". Bullet 2E поддерживает фирменное приложение IMOU для смартфонов на базе Android и iOS.

Камеры наблюдения IMOU Bullet 2E уже продаются на территории России. Рекомендованная розничная цена новинки стартует от 7 090 рублей.
Комментарии и отзывы IMOU Bullet 2E
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