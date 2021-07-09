Камеру Canon EOS R3 выпустят в сентябре

Анонс беззеркальной камеры Canon EOS R3 состоялся еще в апреле, а полноценная презентация ожидаемой новинки ожидалась в конце июня. Однако релиз так и не случился. Сегодня сразу несколько авторитетных инсайдеров сообщили о том, что фотоаппарат дебютирует в сентябре этого года.

Ранее сообщалось, что Canon EOS R3 получит полнокадровый 30,1-Мп сенсор с задней подсветкой и многослойной компоновкой, систему стабилизации изображения с эффективностью в 8 ступеней экспозиции при использовании стабилизированного объектива, систему автофокуса Dual Pixel AF нового поколения с выбором точки фокусировки взглядом, возможностью работы автофокуса при экспозиции до -7EV, серийную съемку 30 к/с, возможность записывать видео в RAW, поддержку Canon Log3 и передискретизации 4K, слоты для карт памяти CFExpress, батарею Canon LP-E19, откидной сенсорный экран, поддержку Wi-Fi 802.11ac и новый горячий башмак.
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