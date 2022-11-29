Камеру Canon EOS R5 Mark II представят весной 2023 года

Сетевые инсайдеры сообщают, что официальная презентация полнокадровой беззеркальной камеры Canon EOS R5 Mark II состоится во втором квартале следующего года. По предварительным данным, камеру оснастят 61-Мп датчиком BSI CMOS, двумя процессорами DIGIC X, поддержкой серийной съемки до 12 к/с с механическим затвором и до 30 к/с с электронным, обновленным автофокусом DualPixel, матричной системой стабилизации с эффективностью до 8 стопов экспозиции, цифровым телеконвертером с увеличением х2, х4 и х8 раз, записью видео в разрешении 8K при 60к/с на карту памяти, поддержкой 8K RAW, цифровой коррекцией «дыхания фокусировки» при записи видео, новой системой охлаждения, двумя слотами для карт CFexpress Type B, полноразмерным интерфейсом HDMI, двумя портами USB Type-C, ЭВИ с разрешением 9,44 Мп и новым поворотным экраном.